Vahe Kılıçarslan, Afyonkarahisar'da karıştığı trafik kazasında birden fazla kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle açılan davada karar çıktı. Peki, Vahe Kılıçarslan kimdir, kaç yaşında, nereli? Vahe Kılıçarslan neden hapis cezası aldı?

VAHE KILIÇARSLAN KİMDİR?

Vahe Kılıçarslan Ekim 1966 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Marmara Üniversitesi Spor Akademisi'nden ayrıldıktan sonra 1986 yılında askere gitti. Askerliğini 1986 yılında Ağrı Patnos'da Piyade Komando olarak yapmıştır. Dönüşünde de okula devam etmedi. Askerlik arkadaşı ile beraber İstanbul Aksaray ve Çağlayan'da tavuk toptancılığı yapmaya başladı. Daha sonra Feriköy, Kasımpaşa halk pazarlarlarıya başladı. 1994 yılından sonra da kendi başına yapmaya başladı.

Annesinin ısrarı ile mankenliğe adım attıktan sonra ilk kez 1989 yılında LCC'den profesyonel mankenlik diploması aldı. Neşe Erberk Ajans ile çalıştı. 1995 yılında Best Model '95 Turkey yarışmasında ve 2000 yılında Magazin Gazeteciler Derneği tarafından yılının en iyi mankeni seçildi. 1997 yılında Rusya'da Turkcell Fuarı'ndaki defilede bir saate yakın cansız manken olarak durunca adı cansız mankene çıktı.

Vahe Kılıçarslan, daha sonra 5 saat 26 dakika süre boyunca hiç hareket etmeden durdu ve dünya rekoru kırdı. 2000 yılında Hülya Avşar ile "Bugün benim doğum günüm" adlı oyunda oynadı. Vahe Kılıçaslan 2000 yılında Hayatında bugüne kadar yaşadıklarını satırlara dökerek ''Gözlük" adını verdiği kitabındaki 38 şiiriyle aşkı, ölümü, acıyı ve her türlü insani duyguyu paylaştı.

Vahe Kılıçarslan, "Vahe İle Dekodizayn" adlı televizyon programı ile 13 yılda 81 ilde 750 dar gelirli ailenin evini ücretsiz yeniledi. Vahe Kılıçarslan, 8 Haziran 2014 tarihinden itibaren her Pazar saat 12:10'da "Ye, İç, Mutlu Et" adlı programını sunmaya başladı.

Vahe Kılıçarslan şuanda Star TV'de "Vahe ile Evdeki Mutluluk" programının sunuculuğunu yapmaktadır.

VAHE KILIÇARSLAN ÖZEL HAYATI

Vahe Kılıçarslan, 1989 yılında tanıştığı Mannik Kılıçarslan ile 1991 yılında evlendi. Melisa (d.1994) ve Talya (d.1997) adlarında iki kızı vardır.

VAHE KILIÇARSLAN NEDEN HAPİS CEZASI ALDI?

Vahe Kılıçarslan, Afyonkarahisar'da karıştığı trafik kazasında birden fazla kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle açılan davada karar çıktı. Mahkeme, Kılıçarslan'ın 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve ehliyetine 6 ay el konulmasına hükmetti.