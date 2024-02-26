Vahşeti planlamış: Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp hafriyat alanına gömdü

Yayınlanma: 26.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 26.02.2024 - 03:00

Çanakkale’de Saliha Gizem Yıldızhan isimli kadın, boşanma aşamasında olduğu Fırat Yıldızhan tarafından 16 Şubat’ta öldürüldü. İddiaya göre Fırat Yıldızhan bir süredir ayrı yaşadığı eşi Saliha Gizem Yıldızhan’ın Lapseki ilçesindeki evinin önüne geldi. Konuşmak istediğini söylediği Saliha Gizem’i otomobille alıp, Biga istikametine doğru yola çıktı. İkili arasında tartışma çıktı. Fırat Yıldızhan’ın Saliha Gizem’i iple boğduktan sonra cansız bedenini kardeşi Yağız Yıldızhan’la birlikte hafriyat alanına gömdüğü belirtildi. Polisin gözaltına aldığı ve daha sonra adliyeye sevk edilen iki kardeş tutuklandı.

Eşini otomobil içinde boğduğunu itiraf eden Fırat Yıldızhan, “Hareketsiz kalınca boğazını sıkmayı bıraktım. Sonra Lapseki içinde turlamaya başladık. O sırada yanlış kontrol etmediysem, Saliha’nın nabzı atıyordu. Ancak ölmesini istediğim için hastaneye götürmedim” dedi.

Olayın ardından Cumhuriyet, Saliha Gizem Yıldızhan’ın babası Arif Şahin’le konuştu. Kızının evlilik sürecine değinen baba Şahin, “2022’de evlenmişti. Mayıs ayı gibi sıkıntılar ortaya çıkmaya başladı. Gizem’in bir kızı vardı ve eşi kızını dövmüş, sonra da karanlık bir odaya kilitlemiş. Hep sıkıntılar tehditler, kavgalar vardı evliliğinde” diye konuştu.

Olaydan bir hafta önce Fırat Yıldızhan’ın boşanmayı kabul ettiğini belirten Şahin, “Anlaşmalı boşanma metnini imzaladılar. Ancak olay gecesi Gizem’i yanına çağırmış kimliğini vermek için. Çağırdıktan sonra Gizem’in arabadan inmesine izin vermemiş. Çanakkale Köprüsü’nün orada boğmuş ve gömmek için yer aramışlar. Kürekle gelen iki kişi var kamera görüntüsünde ama kim oldukları belli değil. Bu kişinin anne babası da “Biz cinayeti öğrendik ama polise gitmedik” diyor. Bu kişiler tutuklu değil. Fırat bir haftadır her gün arkadaşından arabasını istiyormuş. Bu adam bunu bir haftadır planlıyormuş” dedi.

‘OLAY ÇÖZÜLSE YAŞIYORDU’

Fırat Yıldızhan’ın olaydan beş ay önce evde yangın çıkardığı öne süren Arif Şahin, “Gizem’e ‘Seni yakacağım, evi yakacağım’ diyordu. Evin her yerine benzin dökülüp yakılmıştı. Şikâyette bulunduk. Gizem tehdit mesajlarını gösterdi. Komşular ifade verdi. Delil yetersizliğinden dosya kapandı. Yangın olayı çözülse şimdi Gizem yaşıyordu” ifadelerini kullandı.