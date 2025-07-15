Vakıf arşivi tartışması: Bakanlık ‘dezenformasyon’ dedi, Yavuzyılmaz ‘yalan söylüyorsunuz’ diye tepki gösterdi

T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada gündem olan “Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Kayıtlar Arşivi sahipsiz bırakıldı ve imha edilmek isteniyor” iddialarına ilişkin bir açıklama yayımladı. Merkez, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını, kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içerdiğini belirtti.

Yapılan açıklamada, arşivin 2006'dan bu yana yangın güvenliği ve iklimlendirme sistemleriyle korunduğu, Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü bünyesinde gelişmiş altyapıya sahip yeni bir alana taşındığı ve 51 arşiv personelinin görevine aralıksız devam ettiği ifade edildi. Ayrıca mevcut binanın taşınma sonrası Yunus Emre Enstitüsü tarafından kullanılacağı bilgisi de kamuoyuyla paylaşıldı.

DENİZ YAVUZYILMAZ: “ASIL SİZ YALAN SÖYLÜYORSUNUZ”

Açıklamaya ilk tepki CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’dan geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Arşiv, sabıkalı Yunus Emre Vakfı’nın insafına bırakılmış, adeta sahipsiz kalmıştı. Yalan söylüyorsunuz” diyerek tepki gösterdi.

Yavuzyılmaz, 51 arşiv personelinin görev yerlerinden uzaklaştırıldığını ve yeni adreslerinin Kızılay’daki Milli Müdafaa Caddesi, No: 20 olduğunu açıkladı. Bu durumu, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin açıklamasına doğrudan bir yalanlama olarak sundu.

Ayrıca Yunus Emre Vakfı’nın geçmişte "naylon fatura yolsuzluklarıyla" anıldığını hatırlatan Yavuzyılmaz, bu iddiasına herhangi bir resmi yanıt verilmediğine de dikkat çekti.

Yavuzyılmaz’ın paylaşımı şöyle:

“Asıl ben Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı yalanlıyorum!

Ankara Ulus’taki dünyanın en büyük vakıflar arşivinin bulunduğu binanın, sabıkalı Yunus Emre Vakfı’na tahsis edilmesi nedeniyle, arşivin tehdit altında olduğunu belirtmiştim.

Zira Bakanlık, içinde bin yıllık eşşiz belgelerin yer aldığı vakıflar arşivini hem koruyan hem de araştırmalar yapan 51 arşiv personelini, binadan çıkarmış, görev yerlerinden uzaklaştırmış, başka bir adrese göndermişti.

Arşiv, sabıkalı Yunus Emre Vakfı’nın insafına bırakılmış, adeta sahipsiz kalmıştı.

Bugün Bakanlık yaptığı açıklamada;

51 arşiv personelinin görev yerlerinden uzaklaştırılmasına ‘yalan’ diyor.

O zaman Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a bir kötü, bir iyi haberim var!

Kötü haber

Yalan söylüyorsunuz.

Çünkü bu 51 arşiv personeli Ankara Ulus’taki Vakıflar Arşiv Binası’nda yoklar. Yani görev yerlerinden uzaklaştırılmışlar.

İyi haber

Ben sizin için, bu 51 arşiv personelinin yeni adreslerini, nerede olduklarını buldum

Milli Müdafaa Caddesi, No: 20. Namık Kemal Mahallesi, Kızılay adresindeler.

Demek ki neymiş, asıl siz yalan söylüyormuşsunuz.

Arşiv sahipsizmiş!

Ayrıca bir dikkat çekici konu da

Mütevelli Heyeti Başkanı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un olduğu,

Yunus Emre Vakfının, adının naylon fatura yolsuzluğuyla anıldığını ifade etmeme rağmen, bu kısma yalandan bile olsa hiç itiraz etmediniz. Bu kısımla ilgili de yüreğiniz yetiyorsa yalanlama yapın!”