Vakıf üniversitelerine 'ücret' ayarı: Artık YÖK belirleyecek!

Meclis'e sunulan vergi paketinde, bazı meslek gruplarına harç getirildi. Vakıf üniversitelerinin ücret artışlarında da yeni yetki tanımlaması yapıldı.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN ÜCRETLERİNDE YÖK YETKİLİ OLACAK

NTV'nin aktardığı habere göre; düzenlemede, vakıf üniversitelerinin ücretlerine ilişkin madde de var.

Düzenlemenin gerekçesinde, bu konuda şöyle denildi:

"Vakıf yükseköğretim kurumlarında öğrencilerden alınacak ücretleri belirleme yetkisi mütevelli heyete aittir. Zamanla aday ve ara sınıf öğrencileri için ilan edilen ücretlerin kapsamı ve bağlayıcılığı konusunda sorunlara yol açan uygulamalar ortaya çıkmış ve öğrenci şikayetleri artmıştır. Madde ile bu kapsamda fiyat güncellemesine ilişkin kuralların belirlenmesi amaçlanmaktadır."

Pakette yer alan düzenlemelere göre, hazırlık ve birinci sınıf dışındaki ücretleri YÖK belirleyecek. Madde şöyle;

"Hazırlık sınıfına ve veya birinci sınıfa yerleştirme yılı dışındaki öğrenim ücretleri, cari yıl haziran ayı yıllık üretici fiyat endeksi artışı ile cari yıl haziran ayı yıllık tüketici fiyat endeksi artışı ortalaması da dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulunun tespit edeceği esaslara göre belirlenir."

KUYUMCUYA GALERİCİYE YETKİ BELGESİ HARCI

Yasa teklifine göre, kuyumcular, 30 bin, galerici ve emlakçılar da yıllık 20 bin TL yetki belgesi harcı ödeyecek. Bu harçlar büyükşehirlerde bir kat fazla olacak, yani iki katı ödenecek.

Emlakçılar ve galericiler bu harcı her şubeleri için ayrı ayrı ödeyecek.

Pakete, muayenehane, sağlık kuruluşları ve diş hekimleri içinde ruhsat ücretleri getirildi. Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşlarına ait ruhsatnameler için, muayenehane uygunluk belgesi 20 bin, özel poliklinik ruhsatnamesi 30 bin, özel tıp merkezi ruhsatnamesi 50 bin TL olarak belirlendi. Bu bedeller yıllık ödenecek ve büyükşehirlerde iki katı olarak tahsil edilecek.

Pakete göre, ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinden 20 bin, ağız ve diş sağlığı polikliniklerinden 30 bin, ağız ve diş sağlığı merkezlerinden 40 bin, ağız ve diş sağlığı hastanelerinden 40 bin TL yıllık ruhsat harcı alınacak.

Düzenlemede, "Bu harçlar, büyükşehir belediyesi olan illerde, bir önceki takvim yılının son günü itibarıyla Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanmış son verilere göre nüfusu 30 bini geçmeyen ilçeler hariç olmak üzere, bir kat artırımlı uygulanır." denildi.

KİRA GELİRLERİNDE YENİ DÜZENLEME

Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle, konut kira gelirlerine uygulanan istisna kaldırılıyor. İstisna tutarı 2025 yılı için 47 bin TL olarak uygulanıyordu.

Düzenlemeyle, kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı alanların Türkiye sınırları içinde sahip oldukları konutlardan elde ettikleri kira gelirleri için istisna devam edecek.

Banka kredisiyle alınan konutların kiraya verilmesi halinde, kredi faizleri kira gelirlerinden gider olarak düşülemeyecek. Düzenlemeye eklenen madde ile, Gelir Vergisi Kanununda yapılacak değişiklikle, banka kredisi ile alınıp kiraya verilen konutların kiralarının beyanında, kredi faizlerinin düşülmemesi öngörülüyor.

ARAÇ SATIŞLARINDA YENİ HARÇ

Yasa teklifiyle, taşıtların satış ve devrine noter harcı geldi. Sıfır araçların ilk tescil işlemleri ile ikinci el araçların satış ve devirlerinde, noterler tarafından satış ve devir bedeli üzerinden binde 2 oranında nispi noter harcı alınması öngörülüyor.

Ancak, harç tutarı asgari bin TL'den az olamayacak. Ayrıca, Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikle, noterler tarafından gerçekleştirilen tescil edilmiş araçların (ikinci el) satış ve devir işlemlerine ilişkin harç istisnası kaldırılıyor.

UEFA ORGANİZASYONA KDV MUAFİYETİ

2026 UEFA Avrupa Ligi Finali, 2027 UEFA Konferans Ligi Finali ve 2032 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası organizasyonuna ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifaları, UEFA ile Türkiye'de işyeri/kanuni merkezi bulunmayan katılımcı takımlar ve görevli tüzel kişiler için KDV’den istisna tutuluyor.

Ayrıca, UEFA ile Türkiye’de işyeri/kanuni merkezi bulunmayan katılımcı takımlar ve görevli tüzel kişiler, bu organizasyonlara ilişkin Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlardan gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutuluyor.