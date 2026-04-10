Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce el konmasının ardından Meslek Fabrikası önünde başlatılan direniş 4. gününde

İzmir’de mülkiyeti tartışma konusu olan tarihi Meslek Fabrikası binasıyla ilgili önemli bir yargı kararı çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin talebi üzerine İzmir 22. Sulh Hukuk Mahkemesi, taşınmazda yapılan yatırımların tespitine yönelik başvuruyu kısmen kabul etti, kısmen reddetti.

Belediye, Konak ilçesi Halkapınar Mahallesi’nde bulunan ve uzun yıllardır “Meslek Fabrikası” olarak kullanılan taşınmazda yaptığı restorasyon, altyapı, onarım ve teknik yatırımların kayıt altına alınması için mahkemeye başvurmuştu. Başvuruda, söz konusu taşınmazın mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil edilmesinin ardından tahliye riskinin doğduğu ve ileride açılacak olası tazminat davası için delil tespiti yapılmasının zorunlu olduğu vurgulandı. Mahkeme, yaptığı inceleme sonucunda taşınmazdaki restorasyon, iyileştirme, altyapı ve teknik yatırımların ekonomik değerinin tespit edilmesine yönelik talebi hukuki yarar kapsamında değerlendirerek kabul etti. Bu kapsamda bilirkişi heyeti eşliğinde keşif yapılmasına karar verildi.

Öte yandan taşınmazda bulunan makine, jeneratör, bilgisayar ve ofis ekipmanlarının miktarı, değeri ile montaj-demontaj işçilik bedellerinin tespitine yönelik talep ise reddedildi. Mahkeme, bu talep açısından henüz gerçekleşmiş bir zarar bulunmadığını ve delillerin kaybolma riskinin söz konusu olmadığını belirterek hukuki yarar şartının oluşmadığına hükmetti. Mahkeme ayrıca, yapılacak tespit sonrasında hazırlanacak raporların taraflara tebliğ edileceğini ve karşı tarafın bir hafta içinde itiraz hakkı bulunduğunu da karara bağladı. Mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan tarihi Meslek Fabrikası binasına Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından el konmasının ardından Meslek Fabrikası önünde başlatılan direnişin 4. gününde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay; Meslek Fabrikası’na girdi.

SDD’DEN ‘GASP’ TEPKİSİ

İzmir’de Meslek Fabrikası’na yönelik tartışmalar sürerken Sosyal Demokrasi Derneği (SDD) İzmir Şubesi, söz konusu müdahaleyi “hukuk dışı gasp” olarak nitelendirerek kabul etmediklerini duyurdu. SDD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, İzmir’in tarihsel kimliğine vurgu yapıldı. Dernekten yapılan açıklamada “İzmirliler antidemokratik ve hukuk dışı bu gasbı kabul etmez ve etmeyecektir” ifadelerine yer verildi.