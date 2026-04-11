Vakıflar düzenlemesi sonrası bir devir daha: Efeler’de belediye binası vakfa geçti

Türkiye’de vakıf taşınmazlarına ilişkin mülkiyet tartışmaları, son dönemde yapılan yasal düzenlemelerle yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz kasım ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilip aralık ayında yürürlüğe giren düzenleme, vakıf katkısı bulunan taşınmazların mülkiyetine ilişkin kapsamı genişletti.

Vakıflar Kanunu’nun 30’uncu maddesine eklenen hükümle birlikte, vakıf kaynaklarıyla inşa edildiği ya da herhangi bir biçimde vakıf katkısı bulunduğu değerlendirilen yapılar doğrudan vakıf malı sayılabiliyor. Bu değişiklikle birlikte resmi vakfiye belgesi şartı aranmaksızın söz konusu taşınmazların Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesine geçirilmesinin önü açıldı. Düzenlemenin ardından ilk olarak Galata Kulesi’nin tescili değiştirilirken, kısa süre içinde Yerebatan Sarnıcı ve İzmir’de belediyeye ait bir tesisin de vakıflara devredilmesi kamuoyunda tartışma yarattı.

EFELER’DE TARİHİ YAPI VAKFA DEVREDİLDİ

Son olarak Aydın’ın Efeler ilçesinde, Nevzat Biçer Parkı içerisinde yer alan ve Efeler Belediyesi’nin kullanımında bulunan Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu’nun bulunduğu tarihi yapının tapusu, Ayşe Hanım Binti Mehmed Paşa Bin Derviş Vakfı adına tescil edildi. Devir işleminin Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü belirtilirken, yapının geçmişte vakıf kökenli olduğu tespitine dayanıldığı ifade edildi. Uzun yıllardır nikah salonu ve konferans alanı olarak kullanılan yapı, kentte yurttaşların yoğun biçimde kullandığı kamusal alanlar arasında yer alıyordu.

‘SÜRECİ GAZETE HABERİYLE ÖĞRENDİK’

Söz konusu olaya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, tapu devrinden önceden haberdar olmadıklarını belirterek, “Biz cuma günü bir gazete haberiyle öğrendik. Müdür beyi aradım, ‘Evet, tapu geldi’ dedi. Böyle bir şey olabilir mi diye şaşırdık” ifadelerini kullandı. Yetişkin, yapının geçmişine ilişkin belediye kayıtlarında vakfa dair bir bilgi bulunmadığını belirterek, “Kamulaştırma sürecinde gerekli bedellerin ödendiği görülüyor” dedi.

"400 YILLIK İDDİAYLA EL KONULDU"

Söz konusu alanın geçmişte özel mülkiyetten belediyeye geçtiğini ve yıllar içinde kamulaştırılarak park ve sosyal tesis olarak düzenlendiğini aktaran Yetişkin, “Bugün burası nikah salonu ve konferans alanı olarak yurttaşların aktif kullandığı bir yer. Tüm etkinliklerimizi burada yapıyoruz” diye konuştu. Düzenlemeye tepki gösteren Yetişkin, “Önceki yasada vakıflar şerh koyar, itiraz edersen dava açarsın. Şimdi ise doğrudan tapuya el koyup ardından dava yolu açıyorlar” dedi. Devrin dayandırıldığı vakıf iddiasına da değinen Yetişkin, “400 yıl öncesine dayandırılan bir vakıf iddiasıyla bugün belediyenin yaptığı tüm yatırımlara el konuluyor. Bizim elimizde böyle bir vakfa ilişkin hiçbir kayıt yok” diyerek sözlerini noktaladı.