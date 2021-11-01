Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvurusu nasıl yapılır? 2021-2022 VGM bursu ne kadar? KYK bursu VGM bursuna engel mi?
İlkokul, lise ve üniversite öğrencileri Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru tarihlerini merak ediyor. Son olarak ortaöğrenim burs başvurusu sona ermiş yükseköğrenim burs başvuru süreci geri sayımı başlamıştı. Yayınlanan takvime göre VGM burs başvuru tarihleri de belli oldu. Peki VGM burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? 2021 VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milyonlarca üniversite öğrencisinin beklediği Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları başlıyor. Başvurular 1 Kasım itibariyle www.vgm.gov.tr adresinden alınacak. Sonuçlara dair detaylar da aynı adresten paylaşılacak. Başvurular kapsamında Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Burslarına da başvurular alınacak. VGM bursu ne kadar, kaç TL?
VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURUSU BAŞLADI MI?
İlkokul, ortaokul ve lise (ortaöğrenim) burs başvuruları 30 Ekim'de tamamlandı. Üniversite öğrencileri için ise başvurular 1 - 15 Kasım 2021 tarihleri arasında alınacak.
2021-2022 VGM ÜNİVERSİTE BURSU NE KADAR?
2021-2022 eğitim yılı burs miktarları; ortaöğrenim için aylık 100,00 TL, yükseköğrenim aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlendi.
VGM ÜNİVERSİTE BURSU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
1 Kasım'da başlayan 15 Kasım'da sona erecek olan başvurular, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresi üzerinden gerçekleştiriliyor.
Linke tıklayarak doğrudan başvuru sayfasına ulaşabilirsiniz.
KYK BURSU ALMAK VGM BURSUNDAN FAYDALANMAYA ENGEL Mİ?
Müdürlükte yer alan açıklamaya göre KYK bursundan faydalanan öğrenciler aynı zamanda VGM bursundan yararlanamıyor.
Açıklamada; "Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (e) fıkrasına göre kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler yükseköğrenim bursundan yararlanamaz. Bu nedenle “Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları”, KYK’nın burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır. Hem KYK’ya hem de Vakıflar Genel Müdürlüğüne burs başvurusu yapılabilir. KYK bursu almaya hak kazanan öğrencilerin KYK ile taahhütname imzalayıp imzalamamasına bakılmaksızın Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu başvurusu iptal edilir ve halen Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu almakta olan öğrencilerin ise bursları kesilir" ifadeleri yer alıyor.
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