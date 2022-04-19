Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden 'Ayasofya' açıklaması

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ayasofya Camii'nin tarihi ‘İmparatorluk Kapısı’nda tahribatla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

DHA
19 Nisan 2022 Salı, 15:36
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden 'Ayasofya' açıklaması
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İstanbul'un simge tarihi yapılarından Ayasofya Camii'nin tarihi İmparatorluk Kapısı’nın zarar gördüğü ortaya çıktı.

Ana salona açılan dokuz kapıdan biri olan ve yalnızca imparator tarafından kullanıldığı için 'İmparator Kapısı' adı verilen kapıdaki hasar dikkat çekti. Sosyal medyadaki tepkilerin ardından bugün kapının önüne bariyer konularak önlem alındığı görüldü.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, "Ayasofya Camii İmparatorluk Kapısı'nın tahribatına yönelik incelemenin yapılması için idari ve teknik olmak üzere iki müfettiş görevlendirilmiştir" denildi.


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