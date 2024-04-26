Vakıflarda ağır iddialar

Yayınlanma: 26.04.2024 - 13:51

Güncelleme: 26.04.2024 - 13:51

Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Tescil Daire Başkanlığı’nda idari uzman olarak görev yapan Yener Kazan, ocak ayında yaş haddinden emekli oldu. Aynı zamanda DİVES Genel Sekreteri olan Kazan, yasaya göre “kitap basımı, dağıtımı, çoğaltılması, yayınlanması” görevlerinin Kültür ve Tescil Daire Başkanlığı Yayın Müdürlüğü’ne verilmesine karşın Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’na bu görevlerin yaptırıldığını savundu. Kazan, piyasa araştırması, yayın kurulu ve hakem heyeti kararları olmadan, yayın yönetmeliği mevzuatlarına uyulmadan kitap bastırıldığını iddia etti. Kültür ve Tescil Daire Başkanlığı’nda bir tane daire başkanı olması gerekirken 4 daire başkanının atıl halde bulunduğunu öne süren Kazan, basılan bazı kitaplar hakkında da çeşitli idialar dile getirdi. Kazan, internet ortamında ve kamuoyunda onbinlerce basımı olan kitapların yeniden basıldığını savundu. “Anadolu’nun Ahşap Camileri” adlı kitabın da daha önce Türk Telekom tarafından bastırıldığını, telif ve baskı ücreti ödendiğini belirten Kazan, yayın hakkı süresi dolmadan, izin alınmadan bu kitabın vakıflar tarafından yeniden bastırıldığını iddia etti.

'İÇERİK YANLIŞ'

Başka kurumca basılmış bir eserin vakıflar tarafından yeniden basılmasında yarar olmadığını dile getiren Kazan, üstelik bu eser hakkında hakem heyeti tarafından, “eser bilimsel bir araştırma değil fotoğraf albümü olarak hazırlanmıştır. Dizgisi, tarihleri, yapı harf sıraları yanlıştır. İçerik yanlıştır. Kitaba dâhil edilmemesi gereken bölümler vardır. Kitaba hiç alınmaması gereken yapılar vardır. Ne olduğu anlaşılamıyor: Bu haliyle basılması uygun olmaz” yönünde görüş bildirildiğini ileri sürdü. Hakemlerden, “bu eser basılmalı, arkasında şu kişi var, yeniden gözden geçirin lütfen” denilerek yeniden rapor istendiğini iddia eden Kazan, buna karşın hakem heyetinin ikinci raporunda da, “Bu haliyle basılması uygun görülmemiştir, çünkü eser değil bir albümdür ama basılmasında takdir Vakıflar Genel Müdürlüğü’nündür” şeklinde görüş verdiğini iddia etti.

Eleştirilere karşın “kitabın sayfalarına ekleme yapılarak, boyutu büyütülüp yeni bir kitap gibi” gösterilerek “Gelenekten Geleceğe Ahşap Camiler” olarak yeniden basıldığını öne süren Kazan, hak sahiplerinin 2023’te 600 bin lira istediklerini, 224 bin 506 lira ödeme yapıldığını savundu. Kazan, “Osmanlı Belgeleri Işığında İstanbul Yer Altı Yapıları” adlı albüm niteliğindeki kitabın iki veya üç hakeme gitmesi gerekirken gönderilmediğini sadece bir hakeme gittiğini ileri sürdü. Adı geçen eserin YÖK tez merkezi internet sayfasında dijital yayın olarak bulunduğunu ve ücretsiz olarak herkes tarafından erişilebildiğini dile getiren Kazan, sadece matbaa ve telif ücreti olarak 2023 yılında 400 bin lira ödendiğini ileri sürdü. Kazan, “İlginç Vakıflar” kitabın adının “Osmanlıdan Günümüze İlginç Vakıflar” olarak değiştirilip 4. baskısının yaptırıldığını savunarak, resimlerinin çoğunun da “photoshop” olduğunu ileri sürdü. Kazan, kuruma şikayetlerini dile getiren personelin ise tayininin çıkarıldığını iddia etti.