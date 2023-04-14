'Valeler' suç örgütüne operasyon: 33 gözaltı

Yayınlanma: 14.04.2023 - 13:52

Güncelleme: 14.04.2023 - 13:53

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Çankaya ilçesinde bulunan eğlence mekanlarını yasal olmayan yollarla ele geçirmek için faaliyette bulunan 'Valeler' suç örgütü takibe alındı.

EĞLENCE MEKANLARINI KURŞUNLAMIŞLAR

Örgüt üyelerinin eğlence mekanlarına kalabalık gruplar halinde gidip olay çıkardığı, mekan sahiplerini sindirmek için eğlence mekanlarını kurşunladıkları belirlendi. Örgüt üyelerinin eğlence mekanı müşterilerinden 'valelik' hizmeti adı altında para istediği, karşı koyan müşterileri darbettikleri ve araçlarından hırsızlık yaptığı anlaşıldı.

Pek çok eğlence mekanı sahibinin yaşananlar nedeniyle işyerini örgüte devretmek zorunda kaldığı saptandı. Örgüt üyelerinin, birkaç farklı adreste gerçekleştirdiği silahlı saldırılara ilişkin anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

150 MİLYON LİRA HAKSIZ KAZANÇ

Öte yandan örgüt üyelerinin gıda üzerine kurdukları fason şirkette, karşılıksız çek vererek 150 milyon lira haksız kazanç sağladığı da saptandı.

Suç örgütü üyesi 41 şüphelinin yakalanmasına yönelik, sabah saatlerinde 38 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde ve üstlerinde yapılan aramada, 24 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ile belge ve doküman ele geçirildi. Şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri sürerken, 8 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.