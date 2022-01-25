Vali duyurdu: Engelli ve hamile personele 3 gün izin

Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından kamuda çalışan engeli ve hamile personelin 3 gün idari izinli sayılacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
25 Ocak 2022 Salı, 19:34
Vali duyurdu: Engelli ve hamile personele 3 gün izin
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Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

İDARİ İZİNLİ SAYILACAKLAR

Vali Atay, yaptığı açıklamada olumsuz hava koşulları, buzlanma ve don olayları göz önünde bulundurularak 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde 3 gün kamuda çalışan engelli ile hamile personel idari izinli olacağını bildirdi.



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