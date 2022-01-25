Vali duyurdu: Engelli ve hamile personele 3 gün izin
Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından kamuda çalışan engeli ve hamile personelin 3 gün idari izinli sayılacağını duyurdu.
Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.
İDARİ İZİNLİ SAYILACAKLAR
Vali Atay, yaptığı açıklamada olumsuz hava koşulları, buzlanma ve don olayları göz önünde bulundurularak 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde 3 gün kamuda çalışan engelli ile hamile personel idari izinli olacağını bildirdi.
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