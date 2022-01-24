Vali duyurdu: İhbar edin

24 Ocak 2022 Pazartesi, 17:31

İstanbul'da motokurye yasağına karşın bazı işletmelerin hizmet vermeyi sürdürmesine karşın İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklamalarda bulundu.

"CEZAİ İŞLEMLER UYGULAYALIM"

Vali Yerlikaya, "Kıymetli İstanbullular,

az sayıdaki işletme sadece motokuryelerin değil hemşehrilerimizin de canını hiçe sayıyor. Yasağa rağmen motokurye çalıştıran iş yerlerini lütfen Telefon 112 Acil Çağrı Merkezine bildirin, gereken cezai işlemleri uygulayalım" ifadelerini kullandı.