Vali duyurdu: İhbar edin
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, motokurye çalıştıran işletmelere yönelik vatandaşlara ihbar çağrısı yaptı.
İstanbul'da motokurye yasağına karşın bazı işletmelerin hizmet vermeyi sürdürmesine karşın İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklamalarda bulundu.
"CEZAİ İŞLEMLER UYGULAYALIM"
Vali Yerlikaya, "Kıymetli İstanbullular,
az sayıdaki işletme sadece motokuryelerin değil hemşehrilerimizin de canını hiçe sayıyor. Yasağa rağmen motokurye çalıştıran iş yerlerini lütfen Telefon 112 Acil Çağrı Merkezine bildirin, gereken cezai işlemleri uygulayalım" ifadelerini kullandı.
Kıymetli İstanbullular,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 24, 2022
Az sayıdaki işletme sadece motokuryelerin değil hemşehrilerimizin de canını hiçe sayıyor??
Yasağa rağmen #motokurye çalıştıran iş yerlerini lütfen ?? 112 Acil Çağrı Merkezine bildirin;
GEREKEN CEZAİ İŞLEMLERİ UYGULAYALIM??#ÖnceSağlıkÖnceGüven pic.twitter.com/MN1hIrXwpU
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