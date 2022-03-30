Vali Köşger'den CHP'li Bakan'a yanıt: Harabeye dönen vali konağı restore edilecek

30 Mart 2022 Çarşamba, 09:27

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, dün konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıyarak, harabeye dönen tarihi yapının akıbetini Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a sordu. CHP'li Bakan, Bakan Ersoy’a, “Cumhuriyetimizin kurucusu ebedi Başkomutanımız ve ilk Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk’ü, Başbakan İsmet İnönü’yü, Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Bey’i ağırlayan; Vecdi Gönül, Kemal Nehrozoğlu, Cahit Kıraç ve daha birçok İzmir Valisi’ne konut olan; yüzlerce özel davete, kokteyle ve törene ev sahipliği yapan, İzmir kent hafızasının simgelerinden biri olan 130 yıllık Vali Konağı’nın düşürüldüğü bu utançtan kurtarılması için Bakanlığınız harekete geçecek midir?” sorularını yöneltti.

İZMİR VALİLİĞİ YANIT VERDİ

CHP'li Bakan'ın konuyu yeniden gündeme getirmesini ardından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 2017 yılında boşaltılan ve o günden bu yana kaderine terk edilen yapının restore edileceğini söyledi.

Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Eski Vali Konağı'nın restorasyonuna ilişkin ihale sürecinin en kısa sürece başlayacağını belirtti.

Kamuoyu, tarihi binanın bakımsızlıktan döküldüğünü ve evsizlere kaldığını 2019 yılında Cumhuriyet'ten öğrenmişti.