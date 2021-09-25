Validebağ Korusu'yla ilgili yürütmeyi durdurma kararına itiraz reddedildi
Validebağ Korusu'yla imar planı hakkındaki yürütmeyi durdurma kararına Üsküdar Belediyesi'nin yaptığı itiraz reddedildi.
Üsküdar Belediyesi'nin Validebağ Korusu'yla ilgili imar planının yürütmesinin durdurulması kararına itirazı reddedildi.
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Validebağ Korusu için hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı hakkında, İstanbul 6. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti.
Üsküdar Belediyesi'nin karara itirazı görüşüne İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, itiraz reddetti.
Kararda, “Dava dosyasında mevcut bilgi ve belgelere göre, itiraz istemine konu edilen Mahkeme kararı Dairemizce de uygun görülmüş olup, itiraz dilekçesinde belirtilen hususlar söz edilen kararın kaldırılmasını gerektirecek mahiyette olmadığından itirazın REDDİNE, dava dosyasının mahkemesine iadesine, 09/09/2021 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi” ifadeleri kullanıldı.
Validebağ Gönüllüleri'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “5-0 çünkü 3 karar Yürütmeyi Durdurma kararı, 2 karar Yürütmeyi Durdurma kararına itirazın reddi. Tamam, nihai bir karar değil. Yürütmeyi Durdurma kararına 2. kez itiraz etmişler. 2.kez reddedilmiş. 5 kere daha itiraz edilse yine haklı olan kazanacak. Adalete güveniyoruz çünkü haklıyız” denildi.
5-0 çünkü 3 karar YD kararı, 2 karar YD kararına itirazın reddi.— ValidebağGönüllüleri (@ValidebagKorusu) September 24, 2021
Tamam, nihai bir karar değil. Yürütmeyi Durdurma kararına 2. kez itiraz etmişler. 2.kez reddedilmiş.5 kere daha itiraz edilse yine haklı olan kazanacak. Adalete güveniyoruz çünkü haklıyız.#validebağadokunma ?????? pic.twitter.com/Ib3RXw6zk5
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