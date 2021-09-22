Leman Sam, Validebağ Korusu nöbetinde: 'Yeşile olan düşmanlık bitmemiş'
Anadolu Yakası'ndaki en büyük ikinci yeşil alan ve birinci derece doğal sit alanı olan Validebağ Korusu'nun inşaat alanına dönüşmesini engellemek için nöbet tutan yurttaşlara, şarkıcı Leman Sam da destek verdi. Sam, “İnsanların yeşile olan düşmanlığı hala mı bitmemiş, inanamıyorum” dedi.
Üsküdar Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ve 130 kuş türüne ev sahipliği yapan 354 bin metrekarelik doğal sit alanı Validebağ Korusu'na bu sabah saat 05.00 sıralarında iş makinalarıyla gelen belediye personeli, korunun girişine kum ve moloz döktü.
Bu haberi alan bölge sakinleri koruya gelerek, belediye personeliyle tartıştı.
Koru ile ilgili ihalelerin yürütmesinin durdurulmasına yönelik mahkeme kararlarına rağmen yapılanların kabul edilemeyeceğini söyleyen yurttaşların başlattığı nöbet sürüyor.
'İNSANLARIN YEŞİLE OLAN DÜŞMANLIĞI HALA MI BİTMEMİŞ'
ANKA'dan Gaye Şeyma Can'ın haberine göre; ünlü şarkıcı Leman Sam da koruya gelerek yurttaşlara destek oldu.
Sam, “Ben de kendimi ağaçlara bağlıyordum, böyle eylemler yapıyordum. Bunca yıl geçmiş, gözleri hala mı buranın üzerinde? Ben buna inanamıyorum. Neredeyse 30 yıl geçmiş, hala mı böyle problemler olur? İnsanların yeşile olan düşmanlığı hala mı bitmemiş, buna inanamıyorum” diye konuştu.
Bu arada, Validebağ Gönüllüleri yaptıkları değerlendirme sonucunda eylemlerini sürdürme kararı aldı.
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