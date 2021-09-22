Validebağ itirafı: AKP'li başkan belediyeyi yalanladı

22 Eylül 2021 Çarşamba, 12:11

AKP'li Üsküdar Belediyesi, dün Üsküdar'ın en büyük yeşil alanlarından Validebağ Korusu’na iş makineleri ve kamyonları sokup koruya kum ve moloz dökmüştü.

Belediye ekiplerine tepki göstererek işlemi engellemeye çalışan yurttaşlar, koruyla ilgili mahkeme kararını hatırlatıp yapılanın hukuksuz olduğunu hatırlattı. Ancak ekipler tepkilere kulak asmayıp koruda çalışma yapmaya devam etti.

Büyük tepki çeken “operasyon”la ilgili olarak akşam saatlerinde AKP’li Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’den bir açıklama geldi.

"DURDURMA KARARINA BOYNUMUZ KILDAN İNCE"

Halk TV’de canlı yayınına bağlanan Türkmen, koruda yapılmak istenen projeyle ilgili yürütmeyi durdurma kararına ilişkin “Karara karşı boynumuz kıldan ince. Ben aynı zamanda hukukçuyum biliyorum kararların ne anlama geldiğini. En son durdurma kararının 10-15 sayfalık bir gerekçesi var. Gerekçede mahkeme bilirkişi raporlarına atıfta bulunarak 'Bu tür SİT alanlarında ihale konusu işlemleri yapamazsınız. Ancak teknik ormancılık yapabilirsiniz. Bunun için de bir plana projeye kurul kararına gerek yok. Tamamen o doğal özelliğini bozmamak, kullanıcılarının daha rahat kullanmalarına yardımcı olmak babında bir takım düzenlemeler yapabilirsiniz’ diyor” dedi.

Bunun üzerine programın yorumcularından Timur Soykan’ın “Oraya hafriyat dökmek ve gidip kum dökmek bu teknik ormancılığın içine giriyor mu?" diye sorması üzerine Türkmen, “Girmiyor tabi ki” ifadesini kullandı.

Koruya kum değil “doğal toprak” döktüklerini ileri süren Türkmen, “Belediyemizin kamyonetleri gün içerisinde her yerden moloz topluyor. Bu molozları topladığımız araçların altında ne yazık ki gün içinde molozlar kalmış. Üzerine arkadaşlar toprak dökünce, koruya döktüklerinde alttan bu molozlar çıktı. 5 dakika içerisinde de kaldırdık.” diye konuştu. Türkmen, “Oraya döktüğümüz bir sürü toprağı konuşmuyoruz, 5 dakika yanlışlıkla dökülen molozu konuşuyoruz” dedi.

YURTTAŞLARI HAKLI ÇIKARAN TWEET

Türkmen'in bu sözleri akıllara AKP'li Üsküdar Belediyesi'nin Validebağ Korusu'na "şafak" operasyonunun yapıldığı saatlerden sonra sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamayı getirdi. Açıklamada, belediye ekiplerinin koruya moloz döktüğü yönünde tepki gösteren yurttaşlar hedef alınıp "Koru’ya dökülen molozları temizliyoruz, moloz döküyorsunuz diyorlar." denilmişti.