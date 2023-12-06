Validebağ’da millet bahçesi projesine yargı yine ‘Dur’ dedi

Yayınlanma: 06.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 06.12.2023 - 04:00

İstanbul Üsküdar’daki Validebağ Korusu’nda yapılmak istenen millet bahçesi çalışmalarına karşın yurttaşların direnişi devam ediyor.

Korudaki yapılaşmaya ilişkin açılan davada geçen yıl İstanbul 6. İdare Mahkemesi, “1. derece doğal sit alanlarına yönelik olarak tanımlanan ‘müdahalede bulunulmaması gerektiği’ kıstasının yerine getirilmediği anlaşılmakla, dava konusu işlerlerde hukuka ve kamu yararına uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline” kararı vermişti.

Bunun ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AKP’li Üsküdar Belediyesi istinafa başvurdu.

İstanbul Bölge İdaresi bakanlık ve belediyenin istinaf talebini reddetti.

Kararda, “Temyizi kabul olmamak üzere kesin olarak oybirliğiyle karar verildi” ifadelerine yer verildi.

Validebağ Gönüllüleri açıklamasında, “Korunun millet bahçesine dönüşme hikâyesi şimdilik sona erdi. Umarız bir daha açılmamak üzere kapanmıştır” dendi.

