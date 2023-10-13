Valilik 'alkol' gerekçesiyle Çukurova Rock Festivali'ni iptal etti: Mahkeme kararı reddetti!

Yayınlanma: 13.10.2023 - 10:31

Güncelleme: 13.10.2023 - 10:50

Adana İdare Mahkemesi, Adana Valiliği’nin Çukurova Rock Festivali’ni yasaklama kararına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Adana’da 2017 yılından beri düzenlenen ve bu yıl 12-15 Ekim 2023 tarihleri arasında 6’ncısı yapılması planlanan Çukurova Rock Festivali, Adana Valiliği tarafından yasaklandı.

YASAK GEREKÇESİ: ALKOL!

Valiliğin yasak kararında; “Etkinliğin yapılacağı yer ve çevresinde alkol satışı yapan iş yerlerinin bulunmasından dolayı etkinliğe katılacaklar arasında yaşı küçük şahısların da bulunacağı göz önüne alındığında alkole dayalı olarak (cinsel saldırı, kasten yaralama, hırsızlık vb.) asayiş olaylarının yaşanabileceği” gerekçesine yer verildi. 12 Ekim’de başlayacak festival için valilik yasak kararını 11 Ekim’de tebliğ etti.

Organizasyon şirketi; süreç içerisinde yapılan sözlü görüşmelerin ardından; 18 yaş altının alınmaması, alanda alkol satılmaması taahhüdü ile yeniden başvurmasına rağmen, buna da yanıt verilmediği bildirildi.

Festivali organize eden Milyon Yapım ise valiliğin yasak kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Adana İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Adana İdare Mahkemesi, festivalin iptaline ilişkin yürütmeyi durdurma kararı vererek, savunma ve ara karara cevap verilebilmesi için Adana Valiliği’ne süre tanıdı.

MAHKEMEDEN VALİLİK KARARINA RET

Yürütmeyi durdurma kararıyla birlikte Çukurova Rock Festivali katılımcılara kapılarını açtı.

Çukurova Rock Festivali’nin Adana Valiliği tarafından iptal edilmesi kararı mahkemeden geri dönerken, 18 yaş altı gençleri bulunması nedeniyle giriştikleri bariyerler kapatılınca gerginlik yaşandı. Gençler bariyerleri geçerek, konser alanına girdi.

12-13-14-15 Ekim tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Çukurova Rock Festivali, Adana İdare Mahkemesi’nden iptale yönelik yürütmeyi durdurma kararı almasının ardından kapılarını 18 yaş üstü kişilere açtı. Binlerce genç festival alanı olan Seyhan Nehri kıyısına gelerek yoğunluk oluşturdu. Tertip komitesi, kalabalık arasında 18 yaş altı gençlerin de bulunması sebebiyle girişteki bariyerleri bir süre kapattı.

KONSER ALANINA ALINMAYAN GENÇLER TEPKİ GÖSTERDİ

Konser alanına gelen gençler kapıların kapatılmasıyla adeta çılgına döndü. Gençler bariyerleri yıkıp, üzerlerinden atlayarak konser alanına hücum etti. Bilet satışı için konulan konteynırları da parçalayarak içeri girmeye devam etti.

Yaşanan arbede sırasında güvenlik görevlileri, gişelere ve barikatlara zarar verdiği öne sürülen gençleri darbetti.

Organizatör ve sanatçı Umut Kuzey de duruma müdahale ederek gençleri sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre sonra ortalığın sakinleşmesi ve 18 yaş üstü biletli izleyicilerin konser alınmasıyla festival başladı. Festivalin ilk gününde Deynekçiler, Yedinci Ev, Heijan - Muti, Dedublüman ve Uzi sahne aldı.