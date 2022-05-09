Valilik: Ayasofya'daki su haznesi fotoğrafı geçmişe ait

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 23:14

Müze statüsünden camiye dönüştürülen Ayasofya'nın tarihi su haznesinin kapağının kırılıp içine ayakkabı konduğunu gösteren görselin sosyal medyaya tartışmaya yol açmasının ardından İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada görselin geçmişe ait olduğu, eserde herhangi bir orijinal parça kaybının olmadığı öne sürüldü.

Yapılan açıklamada "Haberlerde su haznesi olarak adlandırılan, Osmanlı dönemi mermer küpün bakır kapağının menteşe bağlantı kısmında, geçmiş dönem onarımı mevcuttur. Adı geçen haber ve sosyal medya mecralarında bulunan fotoğraflarda görülen delikli ek parça, orijinal olmayan ve geçmiş dönemlerde eklenmiş bir parçadır.

Bu onarım parçası (bakır) özgün bakır kapağa, lehim kullanılarak uygun olmayan bir biçimde monte edilmiştir. Son incelemelerde bakır onarım parçasının, birleştirilmesinde kullanılan lehimlerinden kırılarak ayrıldığı gözlenmiştir. Eserde herhangi bir orijinal parça kaybı yoktur. Tüm dünyada bilinen ve uygulanan konservasyon metotlarına uygun olarak, esere yeni bir ilave yapılması değil, mevcut halinin korunması prensibi benimsendiğinden mermer küpün bakır kapağında yenileme veya tamamlama yoluna gidilmemiştir" denildi.