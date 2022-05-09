Camiye dönüştürülen Ayasofya'da yeni tahribat iddiası: 'Su haznesi ayakkabılık oldu'

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 15:19

AKP iktidarı tarafından müze statüsü kaldırılarak camiye dönüştürülen Ayasofya’da tarihi ve kültürel değerler zarar görmeye devam ediyor. Simge yapı, son olarak İmparatorluk Kapısı’ndan parça koparılması ve 'yenilmesi' ile gündeme gelmişti.

Bu kez de tarihi su haznesinin kapağının kırıldığını gösteren bir fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Ömer Faruk Yavaşçay adlı sosyal medya kullanıcısı tarafından 26 Nisan’da yapılan ve bugün gündem olan paylaşımda, tarihi su haznesinin kapağının kırıldığı ve içine ayakkabıların konulduğu görülüyor. Haznenin etrafında da ayakkabılar bulunuyor.

Yavaşçay söz konusu görseli, “Bu fotoğrafı dün gece (24 Nisan) saat 22.43'te Ayasofya Camiinde çektim, Osmanlı'dan kalma su haznesinin kapağını kırıp içine ve yanına ayakkabılarını koymuş insanlar, kimsenin umurunda değil bu durum, yardıma ihtiyacı var” notuyla paylaştı.

SANAT TARİHİ DERNEĞİ'NDEN TEPKİ

Tahribata tepki gösteren Sanat Tarihi Derneği ise Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Güvenlik görevlilerinin bu tür uygulamalara engel olamaması Ayasofya ve diğer tarihi camilerde Sanat Tarihçisi ve Koruma Uzmanı istihdamının yapılmasını gerekli kılmaktadır” ifadelerini kullandı.

HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Yurttaşların tepkisini çeken ve sosyal medyada gündem olan konuyla ilgili olarak henüz resmi kurumlardan bir açıklama yapılmadı.