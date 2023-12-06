Valilik duyurdu... Bingöl'de eğitime 1 günlük ara verildi!

Valilik yaptığı açıklamada, Yedisu ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini aktardı.

AA
Yayınlanma: 06.12.2023 - 18:19
Valilik duyurdu... Bingöl'de eğitime 1 günlük ara verildi!
Abone Ol google-news

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle 7 Aralık Perşembe günü için eğitime ara verildiği bildirildi.

Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.


Bingöl eğitim hava İdari İzin hamile

İlgili Haberler

Fırtınada sular altında kalmıştı... İskenderun’da eğitime ara verildi!

Fırtınada sular altında kalmıştı... İskenderun’da eğitime ara verildi!
Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara

Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara
Bingöl'ün 5 ilçesi ile Şırnak’ta eğitime bir gün ara verildi

Bingöl'ün 5 ilçesi ile Şırnak’ta eğitime bir gün ara verildi

En Çok Okunan Haberler