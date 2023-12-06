Valilik duyurdu... Bingöl'de eğitime 1 günlük ara verildi!

Yayınlanma: 06.12.2023 - 18:19

Güncelleme: 06.12.2023 - 18:30

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle 7 Aralık Perşembe günü için eğitime ara verildiği bildirildi.

Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.