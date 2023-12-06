Valilik duyurdu... Bingöl'de eğitime 1 günlük ara verildi!
Valilik yaptığı açıklamada, Yedisu ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini aktardı.
Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle 7 Aralık Perşembe günü için eğitime ara verildiği bildirildi.
Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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