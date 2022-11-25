Valilik duyurdu: Eylem ve etkinliklere 7 gün yasak

25 Kasım 2022 Cuma, 16:33

Gaziantep Valiliği; başvuruları olumlu sonuçlananlar dışındaki tüm eylem ve etkinliklerin 1 hafta süreyle yasaklandığı duyuruldu.

Yasaklama kararının 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında alındığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

ANMA TÖRENİ, AFİŞ, PANKART, POSTER ASMA...