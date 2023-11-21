Valilik duyurdu: Şırnak’ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri 7 gün süreyle yasaklandı

Şırnak Valiliğinden, kentteki gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 7 gün yasaklandığı duyuruldu.

İHA
Yayınlanma: 21.11.2023 - 13:46
Valilik duyurdu: Şırnak’ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri 7 gün süreyle yasaklandı
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Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayramlar, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklerine göre yapacakları programlar, sendika ve siyasi partilerin tüzüklerine göre yapacakları kongreler, spor faaliyetleri hariç olmak üzere, yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi ve mezarlık ziyareti, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri-balon uçurtmak, dron-paramotor gibi her türlü hava faaliyetleri ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere; el ilanı, sticker, broşür dağıtılması, afiş ve pankart asılması etkinlikleri Şırnak il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere, tüm il sınırları içerisinde 22 Kasım 2023 günü saat 00.01’den 28 Kasım 2023 günü saat 23.59’a kadar 7 gün süreyle yasaklanmıştır" denildi.


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