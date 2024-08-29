Valilik karşısında şüpheli paket paniği

Adıyaman Valiliği karşısında bulunan şüpheli valiz korku ve paniğe neden oldu.

İHA
Yayınlanma: 29.08.2024 - 17:53
Valilik karşısında şüpheli paket paniği
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Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Valiliği karşısındaki kaldırım üzerinde bir valizin olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Alınan önlemlerin ardından olay yerine gelen bomba imha uzmanı tarafından valiz kontrol edildi. Titizlikle yapılan kontrollerde valiz içerisinde her hangi bir patlayıcı maddenin bulunmadığı ve kıyafet yer aldığı tespit edildi. Her hangi bir olumsuzluğun olmaması üzerine valiz sahibine teslim edilmek üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.



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