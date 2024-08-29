Valilik karşısında şüpheli paket paniği
Adıyaman Valiliği karşısında bulunan şüpheli valiz korku ve paniğe neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Valiliği karşısındaki kaldırım üzerinde bir valizin olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Alınan önlemlerin ardından olay yerine gelen bomba imha uzmanı tarafından valiz kontrol edildi. Titizlikle yapılan kontrollerde valiz içerisinde her hangi bir patlayıcı maddenin bulunmadığı ve kıyafet yer aldığı tespit edildi. Her hangi bir olumsuzluğun olmaması üzerine valiz sahibine teslim edilmek üzere polis merkezine götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin'in ağabeyi kendi kendini ısırmış!
- Gözaltına alınan kişi hakkında flaş gelişme!
- Narin'in kaybında dikkat çeken 'amca' ayrıntısı
- Vaniköy’deki araziyi sahibinden dinleyin!
- Metrobüs kazasında yeni gelişme
- Ünlü oyuncunun oğlu ömür boyu hapis cezası aldı!
- Cemal Enginyurt’tan sert yanıt!
- İmamoğlu'ndan metrobüs kazasına ilişkin açıklama
- Vergi rekortmeni listesinin 73 ismi açıklanmadı
- Husiler, yanan petrol gemisi için karar verdi