Yolcu otobüsündeki valizde 1,5 kilo esrar ele geçirildi

Gaziantep’te yolcu otobüsünün bagaj kısmında yapılan aramada valiz içerisine gizlenmiş 1 kilo 550 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili jandarma ekiplerince yakalanan yolcu, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 21.08.2024 - 09:16
Yolcu otobüsündeki valizde 1,5 kilo esrar ele geçirildi
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik operasyon yapıldı.

Narkotik köpek timi destekli operasyon kapsamında Nizip ilçesinde uygulama noktasında durdurulan bir otobüsün bagaj kısmında arama yapıldı. Aramalar sırasında hassas burunlu narkotik köpeğin tepki verdiği valiz açıldı.

K.M. isimli yolcuya ait olduğu tespit edilen valiz içerisine gizlenmiş vaziyette 1 kilo 550 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan valiz sahibi K.M. isimli şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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