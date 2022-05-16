Valilik, Metin-Kemal Kahraman'ın konserini iptal etti!

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 22:03

Metin-Kemal Kahraman kardeşler, bir açıklama yayınlayarak Muş konserlerinin bir gün öncesinde iptal edildiğini duyurdu.

Metin-Kemal Kahraman kardeşlerin yarın yapılması planlanan Muş konseri, Valilik tarafından yasaklandı. İptal haberini, Metin ve Kemal Kahraman bir açıklama yayınlayarak duyurdu.

"MESLEK KURULUŞLARIMIZI TAVIR ALMAYA DAVET EDİYORUZ"

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: