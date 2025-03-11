Ege Denizi'nde 'fırtına' uyarısı!

Ege Denizi'nde yarın fırtına bekleniyor.

Ege Denizi'nde 'fırtına' uyarısı!
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AA
Yayınlanma: 11.03.2025 - 12:26

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzeyden başlayıp, öğlen saatlerinde Orta Ege'de güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın perşembe günü gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.


Etiketler: #Ege Denizi #Fırtına #uyarı

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