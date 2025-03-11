Ege Denizi'nde 'fırtına' uyarısı!

Yayınlanma: 11.03.2025 - 12:26

Güncelleme: 11.03.2025 - 12:26

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzeyden başlayıp, öğlen saatlerinde Orta Ege'de güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın perşembe günü gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.