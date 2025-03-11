Ege Denizi'nde 'fırtına' uyarısı!
Ege Denizi'nde yarın fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzeyden başlayıp, öğlen saatlerinde Orta Ege'de güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın perşembe günü gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: #Ege Denizi #Fırtına #uyarı
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