Batı Karadeniz için fırtına uyarısı!
Batı Karadeniz'in batısında fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 11 Mart Salı günü akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
12 Mart Çarşamba günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına süresince, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: #Fırtına #Batı Karadeniz #Ulaşım
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