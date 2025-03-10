Batı Karadeniz için fırtına uyarısı!

Yayınlanma: 10.03.2025 - 11:07

Güncelleme: 10.03.2025 - 11:07

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 11 Mart Salı günü akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

12 Mart Çarşamba günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına süresince, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.