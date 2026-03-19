Valilik saat vererek uyardı... İstanbul için sel ve su baskını alarmı!

İstanbul Valiliği, kentin özellikle doğu kesimlerinde bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracak sağanak yağışların yarın (Cuma) akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/m²) olmasının beklendiğini duyurdu.

Valilik, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine dayanarak yaptığı açıklamada, Marmara Denizi genelinde fırtına beklendiğini de kaydedildi.

"OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKATLİ OLUN"

Valilik, kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle sel, su baskını, yağış anında etkili rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yurttaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Yetkililer, yaşanabilecek risklere karşı gerekli önlemlerin alınmasının önemine vurgu yaptı.

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Bayramın birinci günü olan cuma günü; Marmara ve Ege bölgelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. İstanbul'da da sağanak yağış, fırtınayla birlikte etkili olacak. Poyrazın hızının saatte 50 ila 70 kilometre seviyelerinde seyredeceği belirtiliyor.

Bayramın ikinci günü ise; İstanbul'da sıcaklıkların gece 7, gündüz 10 derece civarında olmasının bekleniyor. Yağışın ilk güne göre daha az olsa da devam edebileceği ifade ediliyor.

Bayramın üçüncü gününde de; Marmara Bölgesi genelinde yağışların yeniden artacağı, sıcaklıkların ise 7 ila 11 derece aralığında seyredeceği aktarılıyor.