Boğulma tehlikesi geçiren kişiyi yurttaşlar kurtardı
Zonguldak'ta, girdiği denizde dalgalar nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren Ömer Aydın, sahildeki yurttaşlar tarafından kurtarıldı.
Olay, saat 18.30 sıralarında Kapuz Mahallesi Uzunkum plajında meydana geldi. Ömer Aydın, serinlemek için girdiği denizde dalgalar nedeniyle kıyıya ulaşamadı. Bir süre suda çırpınan Aydın, kıyıda bulunanlardan "İmdat boğuluyorum" diye bağırarak yardım istedi. Yardım çığlıklarını duyanlar suya atlayarak Aydın'a ulaşmaya çalıştı. Aydın, yurttaşlar tarafından sudan çıkartıldı. Sağlık ekipleri Aydın'ı sahilde sağlık kontrolünden geçirdi. Sağlık durumu iyi olan Aydın yakınlarına sarılarak kurtulmanın sevincini yaşadı.
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