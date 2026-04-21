Valilik uyardı... İstanbul'da kuvvetli yağış için saat verildi

21.04.2026 15:33:00
İstanbul Valiliği, kentte akşam saatlerinde etkili olması beklenen yağışların yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre, akşam saatlerinden itibaren beklenen yağışların, yarın yerel kuvvetli olmasının tahmin edildiği bildirildi.

Yağışın perşembe günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, "Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

İlgili Konular: #İstanbul #yağış