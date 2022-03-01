Valilik uyardı: Kırıkkale'de kar ve don bekleniyor

01 Mart 2022 Salı, 17:29

Kırıkkale'nin yarından itibaren yoğun kar yağışının etkisi altına girmesi bekleniyor.

Valilik de soğuk hava ve yoğun kar yağışıyla ilgili sürücülere yönelik uyarılarda bulunuldu.

Açıklamada, kent genelinde yer yer 20 santimetreye üzeri kar yağışı beklendiği ifade edilerek, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; yarın akşam saatlerinden sonra görülecek olan kar yağışının ilimizde de yer yer yoğun kar olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.