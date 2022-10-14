Valilik ve meteorolojiden peş peşe uyarı: Marmara için fırtına bekleniyor!
İstanbul Valiliği, Meteoroloji’nin Marmara için fırtına beklentisini paylaşarak yurttaşları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz,İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Niğde, Kayseri, Ordu, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL İÇİN FIRTINA ALARMI
İstanbul Valiliği de yarın ve pazar günü için uyarıda bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; Marmara’da rüzgârın, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, 16 Ekim 2022 (Pazar) günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor" denildi.
#Meteoroloji'ye göre;— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) October 14, 2022
Marmara’da rüzgârın, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, 16 Ekim (Pazar) günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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