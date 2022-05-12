Rize Valiliği 'yasak' kararı almıştı: Çay üreticilerden Trabzon'da eylem
Rize’deki ÇAYKUR Genel Müdürlüğü’ne yapacakları yürüyüş Rize Valiliği’nin aldığı eylem yasağı kararıyla engellenen çay üreticileri, Trabzon'un Of ilçesinde basın açıklaması yaptı.
Çay Üreticileri Meclisi, taleplerini iletmek için topladıkları imzaları Rize’deki ÇAYKUR Genel Müdürlüğü'ne iletmek üzere Trabzon’un Of ve Artvin’in Hopa ilçelerinden yürüyüş başlatacağını açıklamıştı. Rize Valiliği, bu açıklamanın ardından, kentte yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerini beş gün süreyle yasaklamıştı.
Valiliğin bu kararıyla Rize’ye yürümesi engellenen çay üreticileri, bugün Of Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı.
"HASAT DÖNEMİ BAŞLAMADAN BORÇLANDIK"
Ülkenin içinde olduğu ekonomik krizden dolayı yaş çay taban fiyatının 9 TL olması gerektiğini söyleyen Habip Meriç, şunları söyledi:
"Üreticilerin, kendi kurumları olan ÇAYKUR önünde basın açıklaması ile taleplerini kamuoyuyla paylaşması yasaklanmıştır. Valiliğin bu tutumunu çay üreticileri olarak şiddetle kınıyoruz. Ülkemiz derin bir ekonomik kriz içinde. Her gün, başta temel gıda maddeleri olmak üzere tüm tüketim malzemelerine zam geliyor. Geçen yılla kıyasladığımızda gelirlerimiz eridi, alım gücümüz 1/4 oranında düştü. Temel gelir kaynağımız olan yaş çay hasadı için tarlalara gireceğiz. Ancak hasat başlamadan, daha gübreleme döneminde gübre alımı için borçlandık. Hasat dönemi, maliyetler yüzünden daha da borçlanacağız. Çaresiz değiliz. Örgütlenip sesimizi duyurmak zorundayız. Bu anlayışla bölgede çay üreticileri olarak taleplerimizi içeren imza metni hazırladık. Topladığımız imzaları ÇAYKUR Genel Müdürlüğü’ne mutlaka ulaştıracağız.
"KOTA VE KONTENJAN KALDIRILMALI"
Taleplerimiz var. Yaş çayda taban fiyat uygulanmalıdır. Yaş çay taban fiyatı 9 TL olmalıdır. Organik yaş çay fiyatı, konvansiyonel çayın iki katı olmalıdır. Çay, gübre vb. girdi fiyatlarının yüksekliğinden kaynaklı, üretici, enflasyon oranında sübvanse edilmelidir.
Çay üreticisi özel sektör karşısında korunarak taban fiyatın altında yaş çay alımı yasaklanmalıdır. Halktan gizli hazırlanan, özel sektörü koruyan 'Yaş Çay Yasa Tasarısı' geri çekilerek üreticilerle yeniden hazırlanmalıdır.
Çayda kota ve kontenjan uygulamaları kaldırılmalıdır. Mevsimlik işçiler kadroya alınmalıdır. Toprak sağlığı ve verimliliği çalışması yapılarak, organik çay üreticilerinin çay sertifikaları çıkarılmalıdır.”
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