Valilikten ‘25 Kasım’a ulaşım engeli: Bazı istasyonlar kapatılacak

İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda Metro İstanbul, 25 Kasım Salı günü saat 15.00 itibarıyla bazı hat ve istasyonlarda geçici düzenlemeye gitti.

Yapılan açıklamaya göre, M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim istasyonu ile F1 Taksim–Kabataş Füniküler Hattı ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldı. Ayrıca Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi çıkışı yolcu kullanımına kapatıldı; yolcuların istasyonun diğer giriş ve çıkışlarını kullanabileceği belirtildi.

Metro İstanbul, trenlerin Taksim istasyonunda durmadan seferlerine devam edeceğini duyurdu.

Kadınlar bu yıl da hakları için sokağa çıkacak. 25 Kasım Kadın Platformu’nun çağrısıyla bugün Istanbul Taksim Tünel’de saat 19.30’da toplanılacak.