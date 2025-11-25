Cumhuriyet Gazetesi Logo
Valilikten ‘25 Kasım’a ulaşım engeli: Bazı istasyonlar kapatılacak

25.11.2025 00:55:00
ANKA
25 Kasım Kadın Platformu’nun çağrısıyla bugün İstanbul Taksim Tünel’de kadınlar yürüyüş yapacak. Bunun üzerine İstanbul Valiliği’nden ulaşımda kısıtlama kararı geldi.

İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda Metro İstanbul, 25 Kasım Salı günü saat 15.00 itibarıyla bazı hat ve istasyonlarda geçici düzenlemeye gitti.

Yapılan açıklamaya göre, M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim istasyonu ile F1 Taksim–Kabataş Füniküler Hattı ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldı. Ayrıca Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi çıkışı yolcu kullanımına kapatıldı; yolcuların istasyonun diğer giriş ve çıkışlarını kullanabileceği belirtildi.

Metro İstanbul, trenlerin Taksim istasyonunda durmadan seferlerine devam edeceğini duyurdu.

 

Kadınlar bu yıl da hakları için sokağa çıkacak. 25 Kasım Kadın Platformu’nun çağrısıyla bugün Istanbul Taksim Tünel’de saat 19.30’da toplanılacak.

