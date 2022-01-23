Valilik'ten açıklama geldi: İstanbul'da rehabilitasyon merkezleri tatil mi?
İstanbul kar yağışına teslim oldu. Kentin bir çok noktası beyaza bürünürken, tatil kararları da art arda geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, rehabilitasyon merkezleri ile ilgili kararı Twitter'daki hesabından duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 24-25 Ocak tarihlerinde 2 gün süreyle eğitime ara verildiğini duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olumsuz hava koşulları nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 24-25 Ocak tarihlerinde 2 gün süreyle eğitime ara verildiğini duyurdu.
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