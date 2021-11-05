Valilikten Ali İsmail Korkmaz Vakfı'na bağış engeli

05 Kasım 2021 Cuma, 10:49

Eskişehir’deki Gezi eylemlerinde polisler ve esnaf tarafından dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz’ın anısına kurulan ALİKEV İstanbul Maratonu Halk Koşusu’na katılarak toplanan bağışlarla öğencilere burs imkanı sağlıyordu. Vakıf tarafından yapılan duyuruda, geçen yıl yasalaşan Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun ve bu kapsamda Dernekler Kanunu ve Yardım Toplama Kanunu’nda yapılan değişikliklerin ardından sivil toplum örgütleri için yardım kampanyası düzenlemenin giderek zorlaştığı anımsatıldı.

“YARDIM TOPLAMA İZNİ BAŞVURUMUZ SONUÇLANMADI”

Açıklamada şöyle dendi:

“Dijital veya kitlesel bağış kampanyaları için Valilik tarafından verilmesi gereken ‘yardım toplama izni’ başvurumuz hala sonuçlanmadı. İzin süreci tamamlanmadan gerçekleştireceğimiz bağış kampanyası sonucunda toplanan bağışlara el konulma riski ile karşı karşıya olmamız, bizim için çok daha önemli olan destekçilerimizle kurduğumuz güven ilişkisini zedeleyeceğini düşünerek, her sene gençlerin eğitim hayatına devam edebilmesi için başlattığımız İstanbul Maratonu kampanyasını, ALİKEV olarak bu sene yapmama kararı aldık.”

Vakfın açıklamasında, burs kampanyası düzenlenemese de gönüllülerle bir araya gelmek amacıyla maratona katılınacağı da kaydedilerek “ALİKEV olarak İstanbul Maratonu Halk Koşusu'na katılacak, tüm destekçilerimizle birlikte dayanışmayı ve umudu büyütmek için köprüyü hep beraber geçeceğiz” denildi.