Valilikten CHP'nin miting otobüsüne taş atılmasına ilişkin açıklama: 'Serbest bırakıldı'

Trabzon Valiliği, Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) miting otobüsüne taş atılmasıyla ilgili bir kişinin ifadesine başvurulduğunu bildirdi.

AA
Yayınlanma: 19.03.2024 - 21:21
Valilikten CHP'nin miting otobüsüne taş atılmasına ilişkin açıklama: 'Serbest bırakıldı'
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Trabzon Valiliği, bazı basın yayın organlarında yer alan "Trabzon'da CHP'nin otobüsüne taşlı saldırı" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

CHP miting otobüsünün dün saat 15.30 sıralarında yeni otogar civarında sesli propaganda yaparak beklediği sırada, bir kişi tarafından otobüse taş atılması sonucunda kapı camında küçük bir çatlak meydana geldiğinin tespit edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İfadesine başvurulan şahıs, taşı, otobüsten gelen yüksek sesten rahatsız olduğu için attığını, fiilinin siyasi bir nedeni bulunmadığını ifade etmiş olup, sonrasında serbest bırakılmıştır. Konu ile ilgili CHP İl Yönetimine sorulduğunda, olaydan haberleri olduğunu ve olayın siyasi bir yönü olmadığı için şikayetçi olmadıklarını söylemişler, olay hakkında bugüne kadar da herhangi bir müracaat vuku bulmamıştır."

NE OLMUŞTU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yerel seçim çalışmaları kapsamında bugün Trabzon'da miting düzenledi. Özel'in mitingi öncesi dün Trabzon'da CHP'nin seçim otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi. Şüpheliler gözaltına alınırken CHP'li yetkililer olumsuz bir durum olmadığını ifade etti.


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