Valilikten İBB'ye Sultanahmet Meydanı yasağı
İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ramazan ayı etkinliklerini yasakladı.
AKP’nin yıllar boyunca Sultanahmet Meydanı’nda yaptığı ramazan etkinlikleri, şimdi engellendi. İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ramazan ayı etkinliklerini yasakladı.
BirGün'de yer alan habere göre, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, 23 Mart’ta ramazan için bir ay sürmesi planlanan etkinlikler konusunda İstanbul Valiliği’ne bilgilendirme yazısı gönderdi. Yazıda, Sultanahmet Meydanı, Yenikapı Etkinlik Alanı, Maltepe Orhangazi Şehir Parkı ve 36 ilçede gerçekleştirilecek etkinliklere yer verildi.
İstanbul Valiliği, bilgilendirmeyi Kültür ve Turizm Bakanlığı’na iletti. Bakanlık ise Sultanahmet Meydanı bölgesinin tarihi alan olduğunu belirtti.
Bakanlık açıklamasında, “Kurulmak istenen stantların ve etkinlik sahnelerinin söz konusu meydanların çevresindeki 1 grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli anıt eserlerin görünürlüğünü ve algılanmasını olumsuz yönde etkilemesi, tarihi meydanlardaki yaya geçişinin daraltılması ve meydan çevresindeki kültür varlıklarına yaya erişiminin kısıtlanması nedeniyle uygun olmadığına karar verildi” denildi. Valilik ise bu kararı hatırlatarak İBB’ye izin vermedi.
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