Valilikten İstanbul için 'şiddetli yağış' uyarısı: Çok kuvvetli geliyor!

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine dayanarak kent genelinde yeni bir yağışlı sistemin yaklaşmakta olduğunu duyurdu.

Valilik, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, il genelinin yarın akşam saatlerinden itibaren yağışlı sistemin etkisi altına gireceği belirtildi.

İSTANBUL'A KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR

Yağışların, 22 Nisan Çarşamba günü özellikle Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışın, perşembe günü sabah saatlerinde İstanbul'u terk edeceği aktarıldı.

SICAKLIKLAR DÜŞÜŞE GEÇİYİOR

Sıcaklıkların çarşamba günü mevsim normallerinin 4 ile 6 derece altına düşeceği, cuma günü ise tekrar mevsim normallerine yükseleceği öngörülüyor.

BACA GAZI ZEHİRLENMESİ RİSKİNE KARŞI UYARI YAPILDI

Valilik, bu akşam ve gece saatlerinde güneyli yönlerden rüzgarların esmesi beklendiği için soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Özellikle kapalı ortamlarda ısınma cihazlarının bacalarının temizliği ve havalandırma önlemleri vurgulanırken, "Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

"YAĞIŞ, PERŞEMBE SABAHI İSTANBUL'U TERK EDECEK"

