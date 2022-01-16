Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kritik uyarı

16 Ocak 2022 Pazar, 19:54

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz Bölgesi'nin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI

Yağışların Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve zirai don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

11 İL İÇİN TURUNCU, 8 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji'nin internet sitesindeki haritada ise 11 ile turuncu, 8 ile ise sarı kod ile uyarı yapıldı.

Sarı uyarı yapılan iller: Bolu, Karabük, Samsun, Ordu, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Şırnak.

Turuncu uyarı yapılan iller: Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Van, Hakkari.

KUVVETLİ FIRTINA UYARISI

Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) bekleniyor.

Bu sebeple çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Yetkililer, kuzey iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve zirai don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.