Valilikten İstanbul'da karla karışık yağmur uyarısı

02 Şubat 2022 Çarşamba, 14:36

İstanbul Valiliği, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün raporuna dikkat çekti. Valilikten yapılan açıklama ile İstanbullular karla karışık yağmur ve rüzgâra karşı uyarıldı.

Açıklama şöyle:

“İstanbul’da Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün raporuna göre; sağanak yağışların kuvvetli (21-50 kg/m2), gece saatlerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması, rüzgarın ise kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre; halen İstanbul'da devam eden sağanak yağışın Avrupa Yakası’ndan başlayarak zamanla il genelinde etkisini arttırarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Yağışların gece saatlerinde Avrupa Yakası'nın batısında karla karışık yağmur, yükseklerinde kar yağışına döneceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın ise akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, su baskını, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”