Valilikten İstanbul'da karla karışık yağmur uyarısı
İstanbul Valiliği, İstanbulluları karla karışık yağmur ve rüzgâra karşı uyardı.
İstanbul Valiliği, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün raporuna dikkat çekti. Valilikten yapılan açıklama ile İstanbullular karla karışık yağmur ve rüzgâra karşı uyarıldı.
Açıklama şöyle:
“İstanbul’da Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün raporuna göre; sağanak yağışların kuvvetli (21-50 kg/m2), gece saatlerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması, rüzgarın ise kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre; halen İstanbul'da devam eden sağanak yağışın Avrupa Yakası’ndan başlayarak zamanla il genelinde etkisini arttırarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Yağışların gece saatlerinde Avrupa Yakası'nın batısında karla karışık yağmur, yükseklerinde kar yağışına döneceği tahmin ediliyor.
Rüzgârın ise akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, su baskını, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”
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