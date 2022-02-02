İstanbul Büyükçekmece'de sır gibi kazı: Ekipler nöbet tutuyor
Büyükçekmece'de polis ekipleri, boş bir arazide helikopter destekli arama yaptı. İş makinesiyle yapılan aramaya ilişkin resmi kaynaklardan açıklama bekleniyor.
İstanbul'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece ilçesi Pınartepe Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide iş makinalarıyla kazı ve arama yaptı.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı arazi ve çevresindeki aramalara havadan helikopterle destek verildi. Polisler, gece boyunca arazide nöbet tutarak, bölgede devriye gezdi.
Ayrıca sabaha karşı arazide bir arama daha yapıldı. Konuyla ilgili resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmazken, kazı yapılan arazide polisin nöbeti sürüyor.
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