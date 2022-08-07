Vampir kelebek nedir? Vampir kelebek insana zarar verir mi? Vampir kelebek ile nasıl mücadele edilir?

07 Ağustos 2022 Pazar, 12:53

Çoğunlukla Karadeniz Bölgesi'nde görülen vampir kelebekler, Beykoz'da da görülmeye başlamasıyla panik yarattı. Türkiye'ye Gürcistan'dan giriş yapan ve özellikle son yıllarda Karadeniz Bölgesi'nde sıkça bulunan vampir kelebekler, İstanbul'da artmaya başladı. Görünüşüyle kelebeği andıran ancak istilacı bir böcek türü olan kelebekler, Beykoz'u sardı. İşte, vampir kelebekler hakkında bilinmesi gerekenler...

VAMPİR KELEBEK NEDİR?



Ricania simulans veya halk arasından bilinen adıyla vampir kelebek ya da yalancı kelebek, 1851 yılından keşfedilmiş bir çekirge türüdür. Vampir kelebekler, 2006 yılında ise ilk defa Türkiye'nin Doğu Karadeniz bölgesinde görüldü. Türkiye'de ilk görüldüğü yer olan Artvin'in Kemalpaşa ilçesinden Trabzon'un Araklı ilçesine ve aradaki bölgeye dokuz senede yayıldı.

Türkiye'de en yoğun bulunduğu ilçeler sırasıyla Kemalpaşa, İyidere, Derepazarı, Sürmene ve Rize'nin merkez ilçesidir. İstanbul'da ilk kez 2010 yılında Sarıyer ilçesinde görülmüştür.



VAMPİR KELEBEK İNSANA ZARAR VERİR Mİ?



Vücudu genellikle açık gri renkte olan ve rahatsız edildiklerinde hızla zıplayabilen böceğin, özellikle suyunu emdikleri sebze ve yabancı otlardan beslenerek kurumalarına neden olduğu biliniyor. Vampir kelebeklerin insanlara herhangi bir zararı yok. Bitki dışında herhangi bir şeyle beslenmezler. Bu böcek ne vampir özelliğinde ne de kelebek özelliğinde bir hayvandır.

VAMPİR KELEBEK İLE NASIL MÜCADELE EDİLİR?



200’den fazla bitkide zarar veren bu tür ile ilgili profesyonel ilaçlama çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca vampir kelebeklere karşı Türkiye'de bazı bölgelerde elektrik direklerinde 150 vatlık sarı ışıklı sokak lambasıyla kombine edilmiş sarı yapışkan bantlardan oluşan tuzaklar kullanılmıştır.