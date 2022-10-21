Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapandı: Onlarca araç mahsur kaldı

21 Ekim 2022 Cuma, 16:55

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nün sabah saatlerinde yaptığı uyarının ardından yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Kent merkezinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde ise yerini kara bıraktı. Van-Bahçesaray karayolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi’nde etkili olan mevsimin ilk karı nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapanırken, hazırlıksız yakalanan onlarca sürücü ise mahsur kaldı.

Bölgede yaklaşık 10-12 santimetre kar yağarken, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri de çalışma yaparak yolu ulaşıma açarak, mahsur kalan sürücüleri kurtardı.