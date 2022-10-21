Elke Lale van Achterberg Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı!

21 Ekim 2022 Cuma, 07:41

Brezilya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Şampiyonası'nda Elke Lale van Achterberg gümüş madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Sao Poula'da devam eden şampiyonada milli sporcu Elke Lale van Achterberg, yarı finalde Fransız Clemence Delavoipiere karşısından 15-6'lık üstün ayrılarak adını finale yazdırdı.

Elke, flöre finalinde karşı karşıya geldiği Macar Ana Nadasdy'e 15-6 mağlup oldu.

Milli sporcu, cuma günü epe kategorisinde madalya mücadelesi verecek.