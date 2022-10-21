Elke Lale van Achterberg Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı!
Milli sporcu Elke Lale van Achterberg, 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti.
Brezilya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Şampiyonası'nda Elke Lale van Achterberg gümüş madalya kazandı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Sao Poula'da devam eden şampiyonada milli sporcu Elke Lale van Achterberg, yarı finalde Fransız Clemence Delavoipiere karşısından 15-6'lık üstün ayrılarak adını finale yazdırdı.
Elke, flöre finalinde karşı karşıya geldiği Macar Ana Nadasdy'e 15-6 mağlup oldu.
Milli sporcu, cuma günü epe kategorisinde madalya mücadelesi verecek.
Elke Lale van Achterberg Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu
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