Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı: Abdullah Zeydan görevden uzaklaştırıldı!

Yayınlanma: 15.02.2025 - 07:53

Güncelleme: 15.02.2025 - 07:57

Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan'a verilen hapis cezasının ardından belediyeye kayyum atanması beklenirken, belediye önünde başlatılan nöbet eylemi 5 gündür sürüyordu.

PEK ÇOK KİŞİYE GÖZALTI

Sabaha karşı saat 04.00 sularında polis belediye binasını çevirdi. Belediye binası içinde ve belediye önünde toplananlara müdahale sırasında TOMA, biber gazı ve plastik mermiler de kullanan polis kalabalığı dağıttı. Aralarında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun'un da bulunduğu pek çok kişi gözaltına alındı. Hatun, daha sonra serbest bırakıldı.

KARARI POLİSLER TEBLİĞ ETTİ

Müdahalenin ardından, Abdullah Zeydan için çıkarılan "görevden uzaklaştırma" kararı belediye önünde polisler tarafından tebliğ edildi. Zeydan, tebligatı imzalamayı reddetti.

Karara tepki gösteren Zeydan, "Utanmazlar siz nasıl bu halkın karşısına çıkacaksınız! Biz seçilmiş belediye başkanlarıyız. Bu gerçeği kimse değiştiremez. Tebliği kabul etmiyorum. Bu bir darbedir. Halka karşı bir darbedir. Kabul etmiyorum. 1 milyon 200 bin kişinin hakkını çalıyorsunuz bir tebligatla. Halk iradesini eziyorsunuz. Ne yapsın bu insanlar? Bizim siyasi saiklerle tutuklandığımızı AİHM hükmetti. Anayasa'yı çiğniyorsunuz" tepkisinde bulundu.

Zeydan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da "Utanmaz hırsızlar Van halkının iradesini gasp ettiler. Darbeciler kaybedecek halk kazanacak" diye yazdı.

Öte yandan DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, sabaha karşı belediye binasına giren polisin, geçmiş kayyum döneminden kalan belediye borçlarını gösteren pankartı kaldırdığı anları paylaştı.

DEM PARTİ'DEN İLK TEPKİ

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından paylaşımda, ise şu ifadelere yer verildi:

"Bu bir darbedir! Van Büyükşehir Belediyemize yapılan gece yarısı kayyım darbesi, halkın iradesine vurulmuş bir darbedir. Belediye binamızın basılması, halka gaz bombaları ve plastik mermilerle saldırılması, çocukların, yaşlıların darp edilip gözaltına alınmasını lanetliyoruz! Bu hukuksuzluğa boyun eğmeyeceğiz. Van halkının iradesini gasp etmeye çalışan kayyımcı zihniyete karşı duracağız! Belediyeler darbecilerin değil halkındır!"

VAN VALİSİ KAYYUM OLARAK ATANDI

İçişleri Bakanlığı, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verilen Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın görevden uzaklaştırılarak yerine Van Valisi Ozan Balcı'nın Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlık tarafından Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 2023/77 Esas sayılı dosyası kapsamında 11.02.2025 tarihinde görülen duruşmasında 'Silahlı Terör Örgütüne Bilerek Ve İsteyerek Yardım Etme' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası alması nedeniyle; Abdullah Zeydan Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Van Valisi Ozan Balcı Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."