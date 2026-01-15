Van'da 363 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van'da dün gece etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Kar yağışı nedeniyle kentte 180 mahalle ve 183 mezra ile ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri kapanan yolların açılması için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Kar kalınlığı Van kent merkezinde 20, yüksek kesimlerde 50 santimetreye kadar ulaştı.

Büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleri kendi sorumluluk alanında kar temizliği yaparken, belediye işçileri de cadde kenarlarındaki kar kütlelerini temizledi, park halindeki araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.