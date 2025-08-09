Van'da işten çıkarılan işçilerin eylemi 10'uncu gününde de sürüyor

Kayyu m atanan Van Büyükşehir Belediyesi'nden çıkarılan 223 işçinin protestoları sürüyor. Sanat Sokağında düzenlenen protestoya, görevden alınarak yerlerine kayyum atanan Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal, KESK genel başkanı Ahmet Karagöz, CHP il örgütü, DEM Parti Van Milletveki Mahmut Dindar, DEM Parti Van İl Eş Başkanı Veysi Dilekçi ve Gülşen Kurt, DBP İl Eş Başkanı Gönül Uzunay ve Cemal Demir ile çok sayıda yurttaş katıldı.

İşçiler adına açıklamayı Van Eğitim Sen Şubesi Eş Başkanı Funda Demir Bozkurt okudu. Platform adına yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KESK olarak şunu çok net ifade ediyoruz. Emek düşmanı hiçbir uygulamanın karşısında sessiz kalmadık, kalmayacağız. Kayyım politikaları, sadece yönetime el koymakla kalmamakta; aynı zamanda halkın sosyal haklarını, kamusal hizmetlerini ve demokratik kazanımlarını da yok etmektedir. Bugün Van’da yaşanan; bir şehrin kaynaklarının yağmalanması, emeğin değersizleştirilmesi ve halkın iradesinin bastırılmasıdır. Bu aynı zamanda, ülkede yeniden filizlenmeye başlayan barış ve demokratik çözüm umutlarını sabote etmeye yönelik bilinçli bir tercihtir. Buradan bir kez daha haykırıyoruz: 223 emekçinin işten çıkarılma kararı derhal geri alınmalıdır. Mahkeme kararıyla görevine dönen işçilerin yeniden işten çıkarılması açık bir hukuk tanımazlıktır.

Tüm bu hukuksuzlukların takipçisi olacağımızı, hukuki ve fiili mücadelemizi büyüteceğimizi ilan ediyoruz. Bu mücadele sadece Van için değil, Türkiye’de emeği ve demokrasiyi savunan herkes için ortak bir sorumluluktur. Çünkü biliyoruz ki emekçilerin birlikteliği bu karanlığı dağıtacaktır. Halkın iradesi gasp edilemez, yok sayılamaz. Kayyımlar geçicidir ama halkın örgütlü gücü kalıcıdır.

"HER VANLININ, BELEDİYENİN YÖNETİM VE HİZMET SÜREÇLERİNE KATILMA HAKKI VARDIR"

KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz ise şöyle konuştu:

"Her Vanlının, belediyenin yönetim ve hizmet süreçlerine katılma hakkı vardır. Halkın oylarıyla seçilen yerel yöneticilerin yerine kayyım atamak, bu hakkı gasp etmektir. Halkın seçme ve seçilme hakkına yönelik bu saldırı, Anayasa’ya, demokrasiye ve insan onuruna karşı işlenmiş ağır bir suçtur. Türkiye’nin doğrudan halkoyuyla seçilmiş belediye başkanlarının yerine merkezi iktidar tarafından kayyım atanması, yalnızca siyasi bir müdahale değil; halkın temel yurttaşlık haklarına, yerel özerkliğe ve kamu emekçilerinin iş güvencesine yönelen çok boyutlu bir saldırıdır.

Kamu emekçileri konfederasyonları olarak Van'da Abdullah Zeydan Neslihan Şedal, Mardinde Ahmet Türk, Devrim Demir, Adana'da Zeydan Karalar, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu olduk olmaya da devam edeceğiz.

223 işçi arkadaşımız elinde ekmekleri ve işleri alınmış durumdadır. Bunun sorumlusu elbette bu kayyımdur. Burada kayyım bir kez daha sesleniyoruz. Hukuksuz bir şekilde seçim rüşveti alabilirsiniz ama o koltukları boşalttığınızda rüşvet olarak dağıttığınız halkın malı alınıp mutlaka yerine konulacaktır."