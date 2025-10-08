Van'da işten çıkarılan işçilerin eylemi 69'uncu gününde: 'Kayyumlar gidecek, emekçiler dönecek'

Van Büyükşehir Belediyesi’nde kayyum yönetimi tarafından 223 işçinin işten çıkarılmasına yönelik tepkiler 69. gününde de devam etti. Sanat Sokağı’nda yapılan eyleme DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, CHP ve DEM Parti il yöneticileri, İpekyolu Belediye Eş Başkanı Canan Uzunay, Özalp Belediye Eş Başkanı Ecevit Ceylancı, DBP İl Eş Başkanları Gönül Uzunay ve Cemal Demir ile çok sayıda yurttaş katıldı.

Katılımcılar, “Kayyum ve zulmü gidecek biz işimize geri alacağız” yazılı pankart açtı; “Direne direne kazanacağız”, “Kayyumlar gidecek, halk gelecek”, “Kayyum Vali istifa”, “Hak, hukuk, adalet” sloganları attı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve DİSK Genel-İş Van Şubesi öncülüğünde, 223 işçinin “İşimizi geri alacağız” sloganıyla sürdürdüğü eylem 69. gününde polis engeliyle karşılaştı. Sanat Sokağı’nda yürüyüş yapmak isteyen işçilere polis izin vermedi. Bunun üzerine işçiler, polisin ablukası altında basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamayı işten çıkarılan işçilerden Vedat Emre yaptı. Emre, Van Büyükşehir Belediyesi’nin 15 Şubat 2025’ten bu yana kayyum yönetimi altında olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Van halkı, 2024 yerel seçimlerinde 14-0’lık tarihi bir irade ortaya koyarak kayyum rejimine ‘dur’ demiştir. Ancak kayyum yönetimi halkın iradesini hiçe saymaktadır. Kentin kaynakları yıllardır talan edilmekte, belediye halka değil, yandaş kadrolara hizmet etmektedir. Şimdi de 223 emekçinin ekmeğiyle oynanmıştır. Bursa’dan ithal edilen Ulaş Akhan’ın başkanlık ettiği komisyon, hiçbir hukuki gerekçe göstermeden 223 arkadaşımızı işten çıkarmıştır. Bu, yuva yıkma ve keyfilik komisyonudur.”

Emre, açıklamasında sürecin yalnızca işçilerin değil tüm Van halkının mücadelesi olduğunu vurgulayarak şu çağrıda bulundu:

“Vicdan sahibi herkesi, hukukçuları, sendikaları ve demokratik kitle örgütlerini bu hak gaspına karşı ses çıkarmaya davet ediyoruz. Direnişimiz kayyum rejimi son bulana, işçiler işlerine iade edilene kadar sürecek. Van bizimdir, emek bizimdir. Kayyuma, talana, yandaş kadrolaşmaya geçit vermeyeceğiz. Kayyumlar gidecek, emekçiler dönecek!”

Açıklama alkış ve sloganlarla sona erdi.